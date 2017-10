El PNV pide a Rajoy que no aplique el 155 para no "enturbiar" la situación

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no aplique el artículo 155 de la Constitución ante el conflicto catalán porque solo serviría para "enturbiar" la situación y complicar las soluciones y el diálogo.

Durante su intervención en el pleno del Congreso en el que está compareciendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de la situación en Cataluña, Esteban ha valorado lo que hizo ayer el presidente catalán, Carles Puigdemont, que "abrió el diálogo" al no realizar una declaración "formal" de independencia.

También ha interpretado "en el mismo sentido" la declaración realizada esta mañana por Rajoy tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ya que el Gobierno "no está requiriendo, sino preguntando" a Puigdemont sobre su declaración de independencia, con lo que no aplica el 155 y "se gana tiempo".

Este tiempo debe utilizarse, según Esteban, para que se abra un diálogo con el Govern "sin ninguna raya y ninguna limitación" para "no imponer la ley" sino buscar que los ciudadanos también estén de acuerdo. "Creo que es posible, que se ha abierto una puerta al diálogo", ha afirmado Esteban

"Insisto, no aplique el 155, eso enturbiaría toda la situación. No cierren la puerta al diálogo, ábranla", ha concluido.

En este sentido, el portavoz del PNV ha advertido que "vencer no es solucionar el problema" porque se trata de una cuestión con más profundidad y una victoria "podría suponer una derrota a medio plazo".

Por eso, ha instado a "dar una respuesta" a los más de dos millones de personas que votaron en el referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, porque se trata de una "desafección" que es un problema nacional y habrá que atenderlo.

"No pueden quedarse ustedes solo en el himno de la Guardia Civil: Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley", ha recriminado Esteban, quien criticó la actuación policial en el 1-O en el que se produjo "una violencia innecesaria y excesiva".

Así, ha advertido de que son los nacionalismos estatales los que "pueden con su egoísmo romper Europa", y no el vasco o el catalán a los que "no se les puede reprochar antieuropeismo", ha replicado Esteban al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien dijo que el nacionalismo va en contra de la construcción europea.