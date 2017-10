ERC acusa a Rajoy de seguir una estrategia que sólo aplauden los fascistas

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de seguir una estrategia de "represión" con Cataluña, empeñado en preservar la unidad de España a toda costa, y le ha advertido de que sólo le van a aplaudir los "pocos fascistas" que quedan en España.

Tardà ha acusado también al Rey Felipe VI de haber "legitimado" la "represión" que Rajoy y su Gobierno "diseñaron" el pasado 1 de octubre en Cataluña, y que a su juicio fue "inaudita en el mundo democrático europeo", durante el discurso que ha pronunciado ante el pleno del Congreso donde el jefe del Ejecutivo ha explicado las medidas que va a adoptar ante el desafío soberanista catalán.

Ha apuntado el diputado republicano que en su día le anunció que en España podría llegar a haber presos políticos, "y estamos a las puertas de ello", ha remarcado, en alusión a la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, u otros cargos catalanes, sean encarcelados por sus decisiones en este proceso.

Joan Tardà ha dejado claro que ERC apuesta por la mediación que defiende el propio Puigdemont, al que ha asegurado que defenderán mientras se mantenga "firme" en su voluntad de negociar y buscar mediadores para resolver un "problema político" ante el mundo.

El diputado de ERC -quien ha provocado algunas risas en los escaños del PP cuando al hablar del discurso de Puigdemont ha dicho "ayer en el Parlament ocurrió lo que ocurrió" sin citar la declaración de independencia- ha ratificado ante la Cámara que los independentistas optarán "por la resistencia siempre pacífica" y que su posición "no va a sufrir ningún retroceso".

Ha reprobado al PP por no haber desautorizado a su secretario de Comunicación, Pablo Casado, por recordar que los catalanes tuvieron un presidente, Luis Companys, que fue fusilado, y ha reiterado que en ese partido "están dispuestos a todo para preservar la unidad de España", incluso la vulneración de "derechos civiles"

También ha dicho Tardà que la posición del PP "es inadmisible en el siglo XXI" pero ha remarcado que es "inútil y estéril" porque "la democracia siempre gana".

"Es verdad que nos pueden hacer sufrir, pero al final ganaremos, ganará la democracia, es imbatible", ha proclamado antes de anticipar que a la bandera del "derecho a decidir" se puede sumar la de la "amnistía".

El portavoz republicano ha ratificado además que su grupo no va a participar en la comisión propuesta por el PSOE en el Congreso para estudiar la reforma territorial y avanzar en la reforma de la Constitución y ha recordado que la Carta Magna sólo se puede reformar si así lo quieren el PP, el PSOE y Ciudadanos.