La CUP rechaza suspender la declaración de independencia y no renuncia a ella

La CUP ha expresado hoy su rechazo a que la declaración de independencia sea suspendida a la espera de una mediación que no se ha producido y con "un Estado español que no quiere" que se produzca, por lo que ha advertido que "no renuncia" al objetivo de una declaración efectiva y con carácter inmediato.

En su intervención de posicionamiento de la CUP al discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament, la diputada Anna Gabriel ha afirmado que hoy "se ha perdido una ocasión" para proclamar el nacimiento de una república catalana que ponía fin al "régimen del 78" en Cataluña.

Según Gabriel, a la CUP le hubiese gustado un referéndum realizado como el hecho en Québec o Escocia "en lugar de tener que hacerlo bajo una ocupación judicial y policial", pero se ha mostrado partidaria de dar el paso de proclamar la independencia "para recuperar los derechos y que se deje de asaltar las instituciones democráticas".

"Pero no ha llegado como queríamos -ha lamentado-, y por esto hemos tenido que improvisar otra intervención" distinta a la que la CUP tenía previsto hacer inicialmente.