Puigdemont, a españoles: No somos locos, abducidos, delincuentes ni golpistas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dirigido hoy a los ciudadanos españoles un mensaje de "serenidad, respeto y voluntad de diálogo y acuerdo", y ha afirmado que los independentistas no son "locos, abducidos, delincuentes ni golpistas", ni tienen "nada contra España".

En su comparecencia en el Parlament, Puigdemont ha dedicado una parte de su discurso en castellano para dirigirse a los españoles que "siguen con preocupación" los acontecimientos.

"No somos unos delincuentes, no somos locos, no somos golpistas, no somos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar. Y que ha estado dispuesta a todo el dialogo necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España o los españoles, al contrario, nos queremos reentender mejor, porque la relación no funciona. La Constitución es un marco democrático, pero hay democracia más allá de la Constitución", ha señalado.