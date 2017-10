El comisario de Derechos Humanos pide a Zoido investigar la actuación policial del 1-O

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha instado al ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, a realizar "una investigación rápida, independiente y eficaz" sobre las denuncias contra la actuación policial el 1-O en Cataluña.

Muiznieks le aseguró en su carta, fechada el 4 de octubre y difundida hoy, que esa investigación es de "vital importancia" para "prevenir cualquier escalada de tensiones y violencia".

Cree que depurar responsabilidades por lo sucedido en la jornada del referéndum ilegal en Cataluña "es esencial para preservar la confianza de los ciudadanos en las fuerzas del orden".

El comisario dice haber recibido informes sobre "el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y personas que ofrecían una resistencia pasiva a la acción policial".

Además, critica la utilización de armas antidisturbios y pelotas de goma y recuerda que, en su informe sobre España de 2013, sostuvo que "el uso de esas armas constituye un claro peligro para la seguridad de los manifestantes".

Consciente de la dificultad policial de hacer su trabajo en ese contexto tenso, Muiznieks apuesta por regular y supervisar el uso de esas armas y que los agentes "reciban instrucciones claras sobre la necesidad de ejercer un uso de la fuerza moderado y proporcionado".

Invita además a establecer un mecanismo de denuncias contra todos los cuerpos de fuerzas del orden, ya sea "ampliando las competencias del defensor del Pueblo o estableciendo un nuevo órgano", ya que los existentes, en su opinión, no garantizan sanciones adecuadas ni reparaciones efectivas.

El comisario también publicó la respuesta del ministro español dos días después, en la que este aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "siguieron instrucciones del poder judicial, y actuaron prudente, apropiada y proporcionalmente".

Todo ello con el objetivo de "asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

Las actuaciones policiales "no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas, sino que buscaron la no celebración de la consulta", afirmó Zoido, quien añadió que no se puede aceptar "el comportamiento antidemocrático de unos pocos que ignoran los derechos del resto".

El ministro finalizó su escrito sentenciando que "la primera condición para el funcionamiento del sistema democrático es la ley", y que "fuera de la ley no hay democracia".