Casado insiste que la dirección nacional del PP desconocía Gürtel

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado hoy su respeto por la petición de la fiscal del caso Gürtel, que acusa al PP de participación a título lucrativo, y ha dicho que eso presupone que desde la dirección nacional se desconocía el hecho delictivo.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP, que ha presidido el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, Casado ha respondido en esos términos al ser preguntado por la petición de la fiscal del caso Gürtel, que solicita 328.440 euros a su partido por supuesta participación lucrativa.

"No tenemos nada que ocultar", ha proclamado Casado, quien ha enfatizado también que el PP respeta las decisiones judiciales y que no se dedica como "otros" partidos a "escrachear" a los órganos judiciales ni a "etiquetar" a los jueces.

Ahora bien, ha precisado que el escrito de la Fiscalía, que alude sólo a participación a título lucrativo, presupone que la dirección nacional del PP desconocía el hecho delictivo, aunque el partido se haya podido beneficiar de la actuación de los "dos supuestos engañadores", como los ex alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón para quienes pide prisión.

"La (dirección) nacional no dirige, ni financia, ni conoce las campañas municipales, ni de dos municipios ni de 8.000", ha subrayado Casado.

Y ha querido reiterar que "no ha habido ningún tipo de delito" en el que se acuse a Génova de sustraer dinero, porque ni conocía el hecho delictivo ni tenía competencias sobre el mismo.