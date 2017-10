Vargas Llosa dice que muchos catalanes no quieren el "golpe de Estado"

El escritor Mario Varga Llosa ha dicho que la manifestación a favor de la unidad de España, convocada hoy en Barcelona por Societat Civil Catalana, a la que asiste, es "la mejor demostración" de que hay un sector "muy amplio de catalanes" que no quieren el "golpe de Estado propiciado por el Govern" con el referéndum del 1-O.

Así lo ha expresado en declaraciones a Televisión Española el escritor, ganador del premio Nobel de Literatura en 2010, que será uno de los encargados de leer el manifiesto al término de la marcha.

"Es la mejor demostración de que hay un sector muy amplio de catalanes que no se sienten representados por los independentistas, que no quieren el golpe de Estado que está propiciando el Govern y que, por el contrario, piensan que España y Cataluña están unidas desde hace cinco siglos y que nadie ni nada podrá separarlos", ha dicho.

Vargas Llosa está situado en la cabecera de la manifestación junto al presidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, y representantes del PP, Ciudadanos y PSC.

Todos ellos marchan tras la pancarta con el lema de los organizadores: "¡Basta! Recuperemos la sensatez".

La manifestación, con miles de participantes, se celebra a dos días de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlament con una declaración unilateral de independencia sobre la mesa.