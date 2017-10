Rajoy descarta negociar la unidad España: "Bajo chantaje no se construye nada"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se ha mostrado contrario a la negociación para resolver el desafío independentista catalán pues, ha dicho, "la unidad de España no se negocia" y "bajo el chantaje no se puede construir nada".

"Mientras no se vuelva a la legalidad, yo desde luego no voy a negociar", ha afirmado Rajoy en una entrevista que publica hoy el diario El País, en la que el presidente del Gobierno manifiesta tajantemente que impedirá "que cualquier declaración de independencia se plasme en algo" y que "España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo".

Asegura Rajoy que el Gobierno "lo único que tiene", y el Gobierno catalán lo sabe, "es la idea de que no se puede dialogar sobre la unidad de España, ni mediar ni ser objeto de mediación, ni negociar con la amenaza de romper la unidad" del Estado.

A lo largo de la entrevista, reitera que España "no se va a dividir en absoluto" y que el Gobierno empleará "todos los instrumentos que nos de la legislación" para lograrlo.

"El Gobierno tomará las decisiones que tenga que tomar en el momento preciso", asegura Rajoy y continúa tajante: "el que tiene que tomar la decisión debe hacerlo con prudencia y siendo consciente de las consecuencias de la decisión que toma".

Rajoy condiciona esa toma de decisiones al cese de las "amenazas" independentistas que, dice, hacen "muy difícil" que el Gobierno adopte cualquier medida para acabar con la crisis catalana.

Entre las posibles soluciones que se barajan, no descarta el artículo 155 de la Constitución (que obliga a las autonomías a cumplir las órdenes del Gobierno) porque lo contempla la ley, pero ponerlo en práctica "a su tiempo", aunque para él "lo ideal" no es adoptar medidas "drásticas", sino que en Cataluña se produzcan "rectificaciones".

El presidente opina que es "imprescindible" que el Gobierno cuente con el "mayor respaldo posible" de los grupos políticos en este momento y que en eso coinciden el PP, el PSOE y Ciudadanos, pero descarta un gobierno de concentración porque "sería suficiente que fuéramos juntos todos".

Rajoy defiende la actuación policial el 1-O y sobre la actitud de los Mossos d'Esquadra en esa jornada, declara que la Generalitat ha hecho "un daño muy importante" a su prestigio y que serán los jueces los encargados de dirimir si la actuación de la policía autonómica "ha sido correcta o no".

Respecto al mensaje del rey a los españoles, el presidente considera que no le pareció que estuviera dirigido al Gobierno y que Felipe VI dio su "posición" sobre el acontecimiento "más importante desde hace muchos años en nuestra patria".

Responde Rajoy con un rotundo "no" al ser preguntado si se ha plateado adelantar las elecciones generales en España y asegura que le parece "un disparate esa posibilidad, porque sería malo" para el país y un mensaje "pésimo para nuestros socios europeos".

Y acerca de Europa