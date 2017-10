Nicola Sturgeon pide diálogo para acabar con la "confrontación" en Cataluña

La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, aseguró hoy que "ha llegado la hora" de que el "diálogo" reemplace a la "confrontación" en Cataluña, pero rechazó valorar si la Generalitat debe declarar unilateralmente la independencia.

Sturgeon efectuó esas declaraciones en una entrevista en la cadena de televisión BBC, en la que pidió a las partes enfrentadas que encuentren una solución que respete los principios del "imperio de la ley, la democracia y del derecho a decidir".

"Creo que se debe reconocer la fortaleza de los sentimientos (nacionalistas) en Cataluña. Creo que ha llegado la hora para que el diálogo reemplace a la confrontación", dijo la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP).

Sturgeon señaló que "no se puede decir, simplemente", que el derecho de la gente para "decidir su futuro" es "ilegal en todas las circunstancias", aunque afirmó que, después de la consulta del 1-0, desconoce qué camino seguirán los líderes independentistas catalanes.

"Hemos tomado nota de las decisiones y las declaraciones que se han hecho, pero no voy a especular sobre qué pasará en Cataluña antes de que pase. Escapa a mi control. No me corresponde a mí decir cual es el futuro correcto para Cataluña", señaló la dirigente escocesa.

En su opinión, la solución a este conflicto pasa por que "ambas partes" no lleven sus acciones a "posiciones más extremas".

"Debe resolverse juntando a las dos partes para que intenten hallar una vía de avance que respete todos estos principios, el imperio de la ley, la democracia y el derecho de decidir", agregó Sturgeon.