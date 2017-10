Multitudinaria manifestación en Barcelona en defensa de la unidad de España

Miles de personas procedentes de toda España se han manifestado en el centro de Barcelona convocadas por Societat Civil Catalana bajo el lema "¡Basta! Recuperemos la sensatez", en una multitudinaria marcha en defensa de la unidad de España y en contra de la independencia de Cataluña. Han sido 350 mil según la Guardia Urbana y más de 900 mil según la organización.

La plaza Urquinaona, que ya empezaba a llenarse una hora y media antes de la hora de inicio de la marcha, es el punto de partida de la manifestación, que transcurre por la Via Laietana y finalizará en la avenida Marqués de Argentera, frente a la estación de Francia, donde se leerá un manifiesto.

La manifestación, a la que han acudido políticos del PP -Dolors Montserrat, Rafael Hernando, Javier Arenas, Pablo Casado, Enric Millo, Andrea Levy, Xavier García Albiol o Cristina Cifuentes-, de Ciudadanos -Albert Rivera, Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Begoña Villacís- y del PSC -Salvador Illa, Josep Borrell o Celestino Corbacho-, se celebra a dos días de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlament con una declaración de independencia sobre la mesa.

Entre multitud de banderas españolas, 'senyeres' -la bandera catalana- y algunas europeas, la marcha ha empezado a avanzar lentamente a partir de las 12.00 horas, entre gritos de "Puigdemont a prisión", "Yo soy español" o "Viva España, viva Cataluña y viva la Guardia Civil" y, al pasar junto a la Jefatura Superior de Policía en Via Laietana, aplaudían y gritaban "No estáis solos".

En el centro de la marcha se ha desplegado una gran pancarta con un corazón dividido en tres partes, con los colores de las banderas catalana, española y europea.

En otras pancartas se leían lemas como "¡La unidad de España no se vota ni se negocia! ¡Se defiende!", "Golpe ¡no!", "España somos todos" o "155 ya".

En la cabecera de la manifestación, tras la pancarta con el lema de los organizadores, junto al presidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, y a los representantes del PP, Ciudadanos y PSC que han acudido a la marcha, se encuentra el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, que será uno de los encargados de leer el manifiesto.

Previamente, a las 10.00 horas, cientos de personas convocadas por asociaciones contrarias a la independencia de Cataluña se han concentrado frente al cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia para agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su actuación para impedir el referéndum del 1 de octubre, que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.