El manifiesto de SCC pide el fin de la "marginación" de los catalanes no nacionalistas

El manifiesto de Societat Civil Catalana leído al término de la marcha celebrada hoy en Barcelona ha pedido acabar con la "marginación" de los catalanes no nacionalistas, así como con la "confrontación", la "confusión" y el "dolor" que asegura que vive la población de Cataluña con motivo del 1-O.

"Ningún actor político debe obviar que los catalanes no nacionalistas formamos parte del paisaje y que somos también sociedad catalana. Se acabó la marginación, tenemos derecho a ser escuchados y a ser tenidos en cuenta", reza el manifiesto.

El texto, leído inicialmente en castellano por el vicepresidente de SCC, Álex Ramos, hace un llamamiento al "sentido común" y resalta la "voluntad decidida de poner fin a un proceso" que ha "sumido" a los catalanes "en la confrontación, la confusión, el dolor y la desesperanza".

"Los riesgos del proceso independentista que venimos advirtiendo desde hace años han alcanzado su máxima visibilidad: los nacionalistas han llegado hasta el mismo borde del precipicio y ahora quieren lanzar a la sociedad catalana al vacío", añade.

Los autores del manifiesto acusan a los impulsores de este proceso de "vulnerar el sistema de derechos y libertades", de "instrumentalizar las instituciones al servicio de sus objetivos" y de "quebrar la convivencia".

Como resultado de todo esto, han citado las "discusiones continuas en las familias y entre amigos", la "fuga" de empresas y la existencia de "menores enfrentados en las aulas por cuestiones que en realidad son incapaces de comprender".

"Hay tensión social y para muchos es difícilmente soportable. Independentistas y no nacionalistas nos miramos con recelo. Hoy somos una sociedad dividida y debemos asumir que tenemos que empezar urgentemente a tender puentes. Por nosotros no quedará", sostienen.

El exfiscal superior de Justicia de Cataluña Carlos Jiménez Villarejo, que fue eurodiputado de Podemos, ha relevado a Álex Ramos en la lectura en castellano del manifiesto, que está previsto leerse en catalán y en dos versiones reducidas en inglés y francés.

Para SCC, la manifestación de hoy, celebrada bajo el lema '¡Basta! Recuperemos la sensatez', "marcará un antes y un después", al haber congregado a "cientos de miles de personas, de Cataluña y del resto de España" y haber hecho "visibles" a los no nacionalistas.

"Oirán nuestra voz, no van a tener otro remedio, porque ya no nos vamos a callar más", han señalado en el manifiesto, donde se han mostrado "orgullosos" de su "condición de españoles y europeos".

Los autores del texto han asegurado que no son "excluyentes" y han expresado su voluntad de "convivir con los conciudadanos nacionalistas", al tiempo que han pedido a las instituciones catalanas que "asuman" la "pluralidad interna" de Cataluña.

"Nuestra mano está tendida. Somos personas de ley, dispuestas a escuchar, a atender y a hablar. Eso sí, dentro del marco de convivencia que nos hemos dado los catalanes en Cataluña, España y la Unión Europea", han resaltado.

Por otro lado, han señalado que "vivir al margen de la ley tiene amargas consecuencias", como aseguran que han podido comprobar en la última semanas.

Además, han pedido la "colaboración" de los españoles y de "todos los europeos" para evitar el "aislacionismo", la "marginalidad" y la "pobreza" a la que consideran que les llevarán los nacionalistas, ya que han alegado que sus "problemas" son "compartidos".

Los autores del manifiesto se han definido como personas "de sensibilidades políticas muy diversas" unidas por sus "ansias de paz y de libertad".

"Esta manifestación ha dejado claro que no estamos solos y en estas semanas, tan complicadas y agitadas, lo agradecemos especialmente. Nos conforta sentir el calor solidario de nuestros compatriotas", han añadido.

Al término del texto, han expresado su deseo de contar con más personas para que suene "más fuerte" su "sí a la convivencia, sí a Cataluña, sí a España y sí a la Unión Europea".

"Visca Catalunya, visca Espanya, visca Europa", han concluido.