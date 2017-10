Iconos mundiales de los Derechos Humanos urgen al "diálogo y a la moderación ante la crisis en Catalunya"

La organización internacional no gubernamental The Elders, formada por un grupo de conocidos líderes globales, defensores de la paz y de los derechos humanos, insta al "diálogo y a la moderación ante la crisis en Catalunya" . El grupo, creado por Nelson Mandela y Graça Machel, expresa su "preocupación ante la reciente confrontación violenta en Catalunya y urge a ambas partes a buscar una resolución pacífica a través del diálogo", en un comunicado hecho hoy público y difundido, entre otros por el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su cuenta de Twitter.

En el texto, firmado por los doce miembros del organismo, destacan que "la crisis constitucional que se está desarrollando en España exige diálogo y no confrontación".

Kofi Annan, presidente de The Elders, insta "al Gobierno español y a la Generalitat de Catalunya a renovar su compromiso de resolución a través del diálogo. Deben encontrar un camino pacífico para salir de esta crisis".