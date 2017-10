Exfiscal Villarejo: "Puigdemont y su gobierno son presuntos delincuentes"

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha dicho hoy que Cataluña "no es un estado democrático y de derecho normal", porque el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su ejecutivo "están sometidos a un proceso penal por delitos" y son "presuntos delincuentes".

Villarejo ha sido una de las personalidades que ha leído parte del manifiesto de Societat Civil Catalana, en el acto final que ha cerrado la multitudinaria manifestación de hoy en Barcelona.

Antes de leer su parte del manifiesto, sin embargo, Villarejo ha querido dedicar unas palabras a título personal, en las que ha elogiado a los jueces y fiscales que están sufriendo presión por parte del independentismo, ha dicho. "Ya está bien", ha agregado el exfiscal.

Como también ha querido expresar un "homenaje especial al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque ha abierto una causa penal contra todo el Govern, porque son presuntos delincuentes".

"Cataluña no es un estado democrático y de derecho normal, porque Puigdemont y su gobierno están sometidos a un proceso penal por delitos. Que no nos hablen de leyes o justicia, porque son unos descarados ignorantes", ha afirmado el exdiputado de Podemos, que ha cargado contra el "nacionalismo racista y excluyente".

Ha elogiado asimismo al fiscal del juicio contra el expresidente catalán Artur Mas por la organización de la consulta del 9N de 2014. "Cuando tenía delante a ese individuo llamado Mas, le dijo que ese juicio también era democracia. Un homenaje a ese fiscal".