Albiol: "No vamos a permitir la independencia, ni en presente ni por etapas"

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha destacado la manifestación de hoy en Barcelona como el "segundo momento" histórico "en defensa de la democracia" desde las movilizaciones por Miguel Ángel Blanco y ha advertido: "No vamos a permitir ni una independencia en presente ni por etapas".

Antes de participar en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana en defensa de la unidad de España, García Albiol ha subrayado que el día de hoy es "una fecha histórica".

Según García Albiol, "en los últimos 20 años ha habido dos momentos en los que la sociedad catalana y la sociedad española han reaccionado en la defensa de la democracia y de la dignidad".

"Uno fue cuando toda España salió a la calle a defender el honor de Miguel Ángel Blanco. Y hoy es el segundo momento en el que toda España está saliendo a la calle para defendernos de un golpe de Estado de la Generalitat de Cataluña", ha añadido.

García Albiol ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "no se va a salir con la suya": "No vamos a permitir ni una independencia en presente ni una independencia en diferido o por etapas, que lo tenga muy claro".

"La integridad y la unidad de España no se negocia de ninguna de las maneras", ha afirmado el presidente del PPC, que ha dicho estar "muy preocupado viendo cómo las empresas están huyendo de Cataluña por la inestabilidad política".

García Albiol ha emplazado a Puigdemont y al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que "renuncien públicamente y de manera urgente al proceso independentista para dar tranquilidad y seguridad al conjunto de catalanes y a las empresas".

Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Patido Popular, Andrea Levy, ha señalado que "hoy es un día emocionante, porque hoy empieza la esperanza para todos los catalanes".

"Hay esperanza para que no rompan nuestra convivencia. Hoy vamos a demostrar que los catalanes queremos vivir con el resto de españoles, hoy aquí hay ganas de construir, de vivir juntos", ha agregado Levy, que ha expresado su agradecimiento a "todos los españoles que han venido de todas partes para demostrar que no es verdad que haya hostilidad del resto de españoles hacia Cataluña".