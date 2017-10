La actividad parlamentaria nacional, pendiente de Cataluña y de Puigdemont

El Congreso y el Senado celebran plenos esta semana marcados por la crisis catalana, con sesiones de control en las que el Gobierno contestará a numerosas preguntas relacionadas con el desafío independentista, a la espera de la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, el martes en el Parlament.

Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá en el Congreso para abordar las medidas adoptadas ante el desafío independentista, pero todavía no se sabe si lo hará el próximo miércoles día 11 o el viernes 13, tras la celebración el jueves de la Fiesta Nacional.

Será clave la jornada del martes, porque ese día Puigdemont acudirá al Parlament para trasladar los resultados del referéndum del 1-O -que la Generalitat da por válidos con un 90 por ciento de votos a favor de la independencia de Cataluña- y con la posibilidad de aprobar una Declaración Unilateral de Independencia.

De momento, y la espera de los anuncios que pueda hacer Carles Puigdemont, los plenos del Congreso y el Senado tienen en sus respectivos órdenes del día el debate y votación de varias mociones con las que los nacionalistas del PDeCAT y los republicanos de ERC pretenden que ambas Cámaras reconozcan los resultados del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Así, el Congreso debatirá dos mociones consecuencia de la interpelación que la semana pasada contestó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que coinciden en solicitar la validez de los resultados de esa consulta ilegal.

Paralelamente, en el Senado se discutirá otra moción de ERC que también insta al Ejecutivo a reconocer el resultado del 1-0.

Habrá más iniciativas, porque la Cámara Baja debatirá y votará una moción de En Comú Podem sobre la crisis política catalana en la cual Xavier Domènech emplaza a abrir un espacio de diálogo para encontrar una salida a esta crisis.

Aunque en la sesión de control del Senado del martes por la tarde no estará presente Mariano Rajoy, la oposición dirigirá al Gobierno sus preguntas más relevantes sobre Cataluña, incluido el portavoz del PSOE, Ánder Gil, que no lo había hecho hasta ahora.

Portavoces y senadores de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Ciudadanos y EH-Bildu también han preparado preguntas sobre la misma cuestión, pero desde ópticas diferentes, para pedir al Ejecutivo que evalúe lo que está ocurriendo en Cataluña o exigirle que acepte una mediación y la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Cataluña.

La sesión de control del Congreso arrancará el miércoles a las nueve de la mañana, y para entonces ya habrá comparecido Puidgemont en el Parlament.

En esta Cámara, el grupo socialista formulará hasta cuatro preguntas a distintos miembros del Gobierno para pulsar su opinión sobre su respuesta al desafío independentista, abordar la posibilidad de un "diálogo" para resolver la cuestión y evaluar la reacción internacional que ha provocado la crisis.

El PSOE llevará además a la sesión el papel de las Fuerzas de Seguridad, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tendrá que contestar a una interpelación socialista sobre las cargas policiales durante el 1-O que podría derivar en una reprobación mediante la subsiguiente moción que se debatirá la semana siguiente.

Las formaciones independentistas ERC y PDeCAT insistirán en pedir explicaciones por la gestión del conflicto catalán y reclamar, como hará el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, una mediación.

El líder de Ciudadan