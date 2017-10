Coixet niega que vaya a participar en la manifestación de SCC en Barcelona

La cineasta Isabel Coixet ha negado hoy que vaya a participar en la manifestación convocada mañana en Barcelona por la Societat Civil Catalana (SCC), y se ha mostrado "atónita, dolida y absolutamente desprotegida" por una información que, según ha dicho, no sabe de dónde ha salido.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Coixet ha afirmado ser "alérgica a los debates, a las manifestaciones y a hablar en público", y ha recordado que lo que piensa de las cosas "está claramente expresado en los artículos" que ha escrito y firmado.

Precisamente, ha dicho que uno de los artículos que escribió hace meses terminaba así: "construir, sumar y amar es infinitamente mejor que destruir, restar y odiar", y pide a quienes "se manifiesten con las banderas que quieran, el sábado, el domingo o cuando sea", que lo recuerden.

Tras afirmar que este fin de semana está rodando con su equipo en diversas localizaciones de Madrid, la cineasta ha destacado que es "tímida por naturaleza" y que es feliz detrás de la cámara, pero delante de ella quiere esconderse.

Coixet, quien acompaña sus palabras de un vídeo del Museo del Parado, afirma que se encuentra rodando el documental "Cai Guo Quiang, el espíritu de la pintura", que acompañará la exposición del mismo título que se inaugura el 23 de octubre en este museo madrileño.

Agradece las "innumerables muestras de apoyo, cariño y comprensión" que ha recibido estos días, y todo lo demás, añade, "es whisky barato".

Por otra parte, Recortes Cero ha negado también que vaya a participar en la manifestación de mañana, y ha afirmado que desde el respeto a sus convocantes y al motivo de la convocatoria, este movimiento social, cultural y político ni convoca ni participa en la movilización.

Societat Civil Catalana (SCC) hizo ayer un llamamiento a que la Cataluña "silenciada" se movilice el domingo en su manifestación en Barcelona y que prevé que sea "la mayor de la historia" de la entidad, cuyos dirigentes han reclamado "diálogo" a la Generalitat y que a la vez rechazan mediación de ningún tipo.

En rueda de prensa, los vicepresidentes de SCC Álex Ramos y Miriam Tey desgranaron los detalles de la manifestación que, mañana domingo, saldrá a las 12 horas en plaza Urquinaona y recorrerá toda la Via Laietana hasta la Estación de Francia, bajo el lema "Prou! Recuperem el seny" ('¡Basta! Recuperemos la sensatez').

A la manifestación se han adherido un total de 25 entidades, así como partidos como PP o Ciudadanos -el PSC no se ha sumado, pero ha animado a sus militantes a asistir-.