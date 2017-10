Freixenet estudiará también mover su sede si hay declaración de independencia

El presidente de Freixenet, Josep Lluís Bonet, ha asegurado hoy que propondrá al Consejo de Administración de la compañía el traslado de la sede fuera de Cataluña en el caso de que el Parlament apruebe una declaración unilateral de independencia.

En declaraciones a RNE, Bonet ha augurado que "si realmente vamos a una declaración unilateral de independencia habrá una salida importante de empresas de Cataluña".

En el caso de Freixenet, se ha mostrado partidario de "esperar" a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y, en el caso de que se materialice el anuncio de la llamada DUI, ha dicho que "yo, desde luego, propondré al Consejo de Administración, el traslado de la sede" de la compañía, que está en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

"Vamos a esperar. Yo hasta ahora he creído que la independencia no se haría. Si es así tendremos que actuar como muchos", ha apuntado, tras aplaudir la decisión tomada por Banco Sabadell de llevar su sede social a Alicante.

El también presidente de la Cámara de Comercio de España ha destacado que "la independencia no es una broma" y ha calificado esta situación de "verdadera catástrofe" para Cataluña y España.

Josep Lluís Bonet ha advertido también "que la gente empieza a tener miedo" y ve una cierta salida de depósitos, por lo que ha pedido "reflexión" a los políticos y que "no se miren el ombligo".