Artur Mas dice que Catalunya no está aún preparada para la independencia

El expresidente de la Generalitat Artur Mas considera que Cataluña todavía no está preparada para "la independencia real", en declaraciones publicadas hoy por el diario británico Financial Times (FT).

Mas indicó a este periódico económico que la región había "ganado el derecho a convertirse en un Estado independiente", pero reconoció la existencia de un debate entre los líderes catalanes sobre si ahora es el momento de declarar de manera unilateral la independencia.

"La pregunta ahora es cómo ejercemos ese derecho, y aquí hay, obviamente, decisiones que adoptar. Y esas decisiones deben tener un objetivo en mente: no se trata tan solo de proclamar la independencia, sino de si realmente nos convertirnos en un país independiente", reflexionó.

Mas agregó que "para ser independientes hay algunas cosas que todavía no tenemos", en referencia a asuntos como el control territorial, el sistema judicial o la recaudación fiscal.

El periódico indicó que los comentarios hechos por el exlíder catalán se percibirán como una llamada a la cautela, al tiempo que algunas empresas han comenzado ya a trasladar sus sedes de Barcelona a Madrid, después de que el Gobierno español aprobara hoy un decreto para facilitar la salida rápida de esas compañías.