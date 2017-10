Junqueras: "No va a haber una huida de empresas de Catalunya"

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado hoy, en relación con las repercusiones económicas de la crisis política abierta en Cataluña, que "no va a haber una huida de empresas de Cataluña".

En declaraciones a La Sexta, Junqueras no ha dado por hecho que el Banco Sabadell vaya a mover su sede social de Cataluña. "Ya veremos. Vaticinios de este tipo se han hecho otras veces y de momento no han sucedido nunca", ha indicado.

Junqueras ha negado que compañías como Oryzon Genomics haya cambiado su sede social por el proceso independentista y, en cuanto a la posibilidad de que el Banco Sabadell se lleve su sede social de Cataluña, ha asegurado que estamos "en una economía abierta y global, donde cualquier empresa trabaja con bancos de todo el mundo".

Asimismo, el vicepresidente del Govern ha asegurado que Cataluña está "en récords históricos de inversión extranjera directa" o bien "de exportaciones".

A la pregunta de si el Govern estaba preocupado por la situación actual, ha argumentado: "Yo creo que no va a haber una huida de empresas".

Asimismo, Junqueras ha restado importancia a la repercusión que pueda tener la crisis política catalana sobre la candidatura de Barcelona para acoger la Agencia Europea del Medicamento.