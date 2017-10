Iceta pide por carta a Puigdemont que evite una declaración de independencia

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido hoy por carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "evite la proclamación de resultados del 1 de octubre y una ulterior declaración unilateral de independencia" para permitir una "resolución democrática del conflicto".

La misiva, con fecha de hoy y firmada por Iceta y la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, expone que la ley del referéndum aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional no puede dar cobertura a "ningún acto o iniciativa" que se derive de ella.

Según el artículo 4.4 de la ley del referéndum, en caso de victoria del 'sí' en el 1-O, "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral", el Parlament "celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña".

Según Iceta y Granados, lo que establece este artículo "no se puede llevar a cabo" y el 1-O no se puede considerar como un referéndum "vinculante", como tampoco se puede aplicar la ley de transitoriedad jurídica.

Ambos dirigentes socialistas remarcan que el Govern y la Mesa del Parlament "han actuado en abierto desconocimiento de las resoluciones del TC", pero además señalan se han "infringido" una veintena de artículos de la ley del referéndum suspendida.

En la tramitación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad en el Parlament, subrayan, "se vio afectado el núcleo más esencial del ejercicio del derecho a la participación política de la ciudadanía de Cataluña" a través de los diputados.

Ambas leyes eran a su juicio "abiertamente contrarias" a la Constitución y al Estatut y pretendían establecer un "régimen jurídico excepcional".

Por todo ello, los socialistas piden a Puigdemont que admita este escrito y "cumpla con sus obligaciones constitucionales y estatutarias", evitando una declaración unilateral de independencia y abriendo la puerta a una "resolución democrática del conflicto político e institucional".