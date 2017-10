La CE pide "diálogo" para salir del "callejón que parece sin salida"

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, apeló hoy al diálogo dentro de la Constitución para "salir de un callejón que parece sin salida".

"Olvidemos el enfrentamiento y apostemos por el diálogo para resolver este conflicto", señaló Timmermans, que dijo que solo les corresponde a los 46 millones de españoles decidir su futuro, excluyendo así cualquier papel de mediador de las instituciones europeas.

El número dos del Ejecutivo comunitario defendió que hay que respetar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y que no puede faltar ninguno de los elementos.

Timmermans subrayó que el referéndum fue ilegal y que la Generalitat de Cataluña no respetó la ley al convocarlo.

Al mismo tiempo, señaló que "eso no quita que hemos visto imágenes terribles", al mismo tiempo que señaló que "todos los Gobiernos deben respetar la supremacía del Derecho, y eso exige a veces el uso proporcional de la fuerza".

Timmermans señaló que aunque la libertad de expresión es fundamental para todos los ciudadanos, "una opinión no es más valiosa que otra porque se manifieste más alto, gritando más".

Asimismo se refirió a la llamada del presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, para dialogar, y señaló que "el poder del diálogo, de que unos hablen con otros, aunque no estén de acuerdo".

El holandés terminó su declaración destacando la "evolución española" tras la dictadura.

Timmermans fue el primero en hablar en un debate en formato breve, sin participación de eurodiputados españoles, bajo el enunciado "Estado de Derecho, Constitución y Derechos Fundamentales en España, a la vista de los acontecimientos en Cataluña".