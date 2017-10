La Asociación de mandos de Mossos ve "salvajes" y "descerebradas" algunas acciones policiales del 1-O

La Asociación Profesional de Mandos de la Policía Catalana (COPCAT) ha denunciado hoy que determinadas actuaciones de algunos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum del 1-O fueron "salvajes y descerebradas".

En un comunicado, la COPCAT ha resaltado que los Mossos d'Esquadra, "sin usar la violencia", lograron cerrar el doble de locales de votación en la jornada del 1-O, cumpliendo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y obtuvieron "de forma inteligente mejores resultados" que la Policía Nacional y la Guardia Civil con sus métodos "no proporcionales".

Para la COPCAT, algunos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron actuaciones "salvajes y descerebradas". "Queremos pensar que no controlados por sus mandos, ya que lo contrario configuraría un procedente muy peligroso que nos puede llevar a un callejón sin salida", advierte.

"Alguien tendrá que explicar cómo (los Mossos) pudimos cerrar, sin usar la violencia, el doble de centros de votación que las fuerzas estatales, que contaban con muchos más efectivos de orden público y usaron métodos totalmente desproporcionados ante la actitud pacífica a la que se enfrentaban", remarca la nota.

Esta asociación lamenta que se haya tildado de "cobardes y traidores" a los Mossos d'Esquadra por no "masacrar" a los ciudadanos de Cataluña. "Pero estamos orgullosos de nuestro estilo de trabajo congruente, proporcional y oportuno", sostiene.