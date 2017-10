Puigdemont llama a responder a la "represión enloquecida" con colas en los colegios

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho hoy un llamamiento a los catalanes a responder con nuevas "colas" ante los colegios electorales previstos por el Govern como puntos de votación del referéndum, para responder a la "represión enloquecida" de un Estado que actúa con "cobardía".

En una declaración institucional grabada después de haber votado en el Ayuntamiento de Cornellà de Terri (Girona), Puigdemont ha subrayado que "la represión contra la población que quiere ejercer su derecho a votar no ha impedido que mucha gente esté votando", incluidos los miembros del Govern.

"La indignación por esta nueva ola de represión enloquecida, con violencia injustificable contra gente pacíficamente concentrada, es una respuesta lógica en estas horas", ha dicho Puigdemont, que ha añadido: "La respuesta definitiva, serena, pacífica, la daremos hoy, volviendo a ir a hacer colas, allí donde no nos dejaban votar, con paciencia".

Según Puigdemont, "los problemas de lentitud los iremos superando, para que al final del día sean muchísimos los que hayamos ejercido el derecho a votar que nos es negado permanentemente".

El presidente catalán ha remarcado que "la respuesta también vendrá mañana y en los días que vendrán": "Hemos de defender el derecho de los catalanes a decidir su futuro".

"Ante la cobardía de quienes usan la violencia y los recursos de manera ilimitada del Estado, me admira y me emociona la valentía de los miles de ciudadanos que están defendiendo las urnas y los colegios electorales para que la gente pueda participar", ha añadido.

Para Puigdemont, "el Estado español está demostrando que sólo tiene la fuerza y la imposición como argumentos para intentar convencer a los catalanes".

"Porras contra urnas, violencia contra civismo. Por este camino unos avanzan hacia una vergüenza que les acompañará para siempre, los otros muestran al mundo un coraje, una valentía y una dignidad que también nos acompañará para siempre", ha añadido.

