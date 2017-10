ANC, Òmnium llaman a una huelga general el 3 de octubre en Cataluña

La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han hecho hoy un llamamiento a los catalanes a que se sumen a la convocatoria por parte de la Taula per la Democràcia, que aúna a entidades soberanistas y sindicatos como UGT y CCOO, para llevar a cabo una "huelga general" el próximo 3 de octubre.

En una intervención ante centenares de personas concentradas en la Plaça de Catalunya de Barcelona, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha calificado de "día histórico" el vivido en Cataluña: "Hoy todo empieza. Hoy sabemos que el pueblo de Cataluña se ha expresado en las urnas contra un Estado que ha utilizado toda la maquinaria represiva para que no lo pudierais hacer".

"Os emplazamos a que sigáis la consigna de la Taula per la Democràcia que nos emplaza el 3-O a una huelga general, un parón nacional. Demostraremos que nada ni nadie podrá contra instituciones catalanes y libertades. El próximo 3-O, todo el mundo a la calle", ha señalado Cuixart.

El grupo impulsor de la Taula per la Democràcia está formado, además de ANC y Òmnium, por CCOO y UGT de Cataluña, la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC), la Federación de Asambleas de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC), LaFede.cat-Organitzacions per la Justícia Global, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y Unió de Pagesos.

Cuixart ha agradecido a los "más de 750 heridos que han dado la cara por la libertad", como también a todos los ciudadanos que han votado, a todo el pueblo de Cataluña y a los Mossos d'Esquadra, por "defender al pueblo catalán, nunca lo olvidaremos".

"Veremos culminar nuestro sueño, el de la creación de una república catalana", ha sentenciado Cuixart, mientras que el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha criticado a los gobernantes que "han llevado a Policía Nacional y Guardia Civil a apalizar" a ciudadanos "con odio en los ojos".

"Hemos visto que el 'a por ellos' era verdad. Hemos visto que Guardia Civil y Policía sólo querían hacer dalo al pueblo de Cataluña, hemos sentido vergüenza por su actitud", ha lamentado Sànchez, que se ha mostrado "contento" por haberse "equivocado" al decir ayer que un millón de votantes sería un éxito. "Gracias por haberme desmentido", ha reconocido.

Y ha pedido al president Carles Puigdemont, y su vicepresidente Oriol Junqueras: "Lo esperamos todo de su compromiso. President, no nos falle. Vienen momentos trascendentales en la historia de nuestro país. Esperemos que el compromiso de este Govern permita ver bien pronto el nacimiento de una república catalana libre".