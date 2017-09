Junqueras: "Si votamos todos, Rajoy y el PP caerán"

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmado hoy que si "votamos todos los catalanes" Mariano Rajoy y el PP "caerán", y ha subrayado que el Govern tiene "soluciones" para poder realizar el recuento del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En una entrevista que publica hoy El Periódico, Junqueras ha asegurado que la "mejor" moción de censura al Gobierno es el "triunfo del derecho a voto y de la democracia" en Cataluña: "El voto de los catalanes es palanca de cambio también en España. Si votamos todos los catalanes, el PP caerá", ha argumentado el también conseller de Economía del ejecutivo catalán.

En este sentido, ha apelado a todos los catalanes que "no quieran perpetuar" a Rajoy en su cargo a acudir a votar en el referéndum soberanista.

Por otro lado, Junqueras ha señalado que el Govern tiene "soluciones" para poder hacer el recuento en "condiciones y garantías" a fin de ser "respetuosos y responsables en la gestión de los resultados".

Preguntado en este contexto por una posible declaración unilateral de independencia, el vicepresidente catalán ha insistido en que el Govern cumplirá con el "mandato democrático que salga de las urnas, sea cual sea, también si sale el 'no'".

Junqueras cree que la previsión de participación en el 1-O ha crecido tras la detención de "trabajadores públicos inocentes" -en alusión a los altos cargos de la Generalitat, puestos después en libertad-, y ha alertado ante las "provocaciones" que puedan producirse mañana.

"Mañana habrá quien tratará de provocarnos. (...). Nosotros hemos demostrado que no caemos en esas provocaciones, que el movimiento cívico en Cataluña es muy responsable y sereno. Por eso el Gobierno está tan interesado en provocar a la sociedad civil y por eso es tan importante que resistamos", dice.