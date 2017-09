ANC vería ya un éxito un millón de participantes con el "sitio" del Gobierno

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha afirmado hoy que, dado el "sitio" que a su juicio ejerce el Gobierno contra el 1-O, llegar a un millón de participantes ya sería "un éxito desbordante".

Sànchez ha ofrecido una rueda de prensa junto con el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el International Press and Broadcasting Center de Mediapro, el día antes del referéndum convocado por la Generalitat para mañana, 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El líder de la ANC ha criticado lo que ha denominado como "sitio" aplicado por el Gobierno a quienes organizan el referéndum ilegal del 1-O y ha admitido que "con esta presión puede ser difícil una alta participación", pues ya es "una heroicidad haber llegado al 1 de octubre".

"Queremos que participe cuanta más gente mejor, pero el 'sitio' del Gobierno nos pone el listón muy alto: un millón (de participantes) sería un éxito desbordante, pero nosotros trabajaremos para superar esta cifra", ha expresado Sànchez.

De producirse esta cifra, sería inferior a la de la consulta organizada el 9 de noviembre de 2014, cita en la que participaron 2,3 millones de catalanes.

Sànchez ha señalado que, incluso con una participación de un millón de personas y una victoria del sí, "indudablemente" se debería seguir con la hoja de ruta soberanista -que incluye una proclamación de independencia-, aunque acto seguido ha añadido que "las derivadas de la jornada del 1-O las tendremos que analizar a partir de mañana".

Por su parte, Cuixart -que no ha hablado de ninguna cifra de participación en concreto- ha subrayado que la ley del referéndum aprobada por el Parlament establece que con "la mitad más uno" de síes ya se debe proceder a una proclamación de independencia, con la que ha indicado que se iniciaría "un periodo de negociación" con el Estado para aplicar los resultados.

Los líderes de ANC y Òmnium Cultural han criticado la "espiral represiva" del Gobierno y han pedido a la ciudadanía que ejerza una "resistencia pacífica" ante cualquier actuación policial.

En este contexto, Sànchez ha confiado en "la actitud de los mandos de la Guardia Civil" y les ha advertido de que "solo ellos serán responsables de lo que mañana pueda pasar", al tiempo que ha remarcado que "aquellos que utilicen la fuerza son los que mañana perderán la batalla democrática".

En cuanto a las actuaciones de la Guardia Civil en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat, Cuixart ha manifestado su convicción en que "no afectará en ningún caso" a la celebración del referéndum, aunque ha dejado claro que no son portavoces del Govern.

El líder de Òmnium ha celebrado que haya "una sociedad movilizada y comprometida con el referéndum", y ha aplaudido que haya "decenas de miles" de personas ocupando colegios "de forma pacífica para garantizar el derecho de voto", aunque ha indicado que la entidad no dispone de cifras sobre los centros que se encuentran en esta situación.