Junqueras garantiza que habrá "alternativas" donde se impida la votación

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha asegurado hoy que habrá "alternativas", que no ha precisado, allí donde se impida votar el 1-O, de manera que ha garantizado que podrán votar todos los catalanes que quieran y que los resultados tendrán "toda la validez que les corresponde".

"Si alguien pretende asaltar colegios electorales en otro gesto antidemocrático, los ciudadanos de Cataluña podrán votar este domingo y estamos convencidos de que los resultados tendrán toda la validez que les corresponde", ha afirmado hoy Junqueras.

El vicepresidente ha ofrecido una rueda de prensa junto con el conseller de Presidencia, Jordi Turull, y el titular de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, en el International Press and Broadcasting Center en la sede de la compañía audiovisual Mediapro.

Junqueras ha aseverado que "habrá todas las mesas" operativas y "si alguien intenta impedir votar en un colegio electoral, los ciudadanos igualmente podrán votar" porque habrán "alternativas" que no ha desvelado.

Así ha respondido cuando se le ha preguntado por cuántas mesas deberían quedar inhabilitadas para que el Govern dejara de considerar válido el referéndum, que está suspendido por el Tribunal Constitucional.

Junqueras no ha aclarado si es favorable a una declaración unilateral de independencia en caso de que no se pueda celebrar el referéndum y se ha limitado a decir: "Actuaremos con responsabilidad y seremos respetuosos con el mandato de los ciudadanos".

Por su parte, Romeva, que se ha expresado en inglés a los medios extranjeros, ha sostenido que celebrar un referéndum "no es ilegal ni es un crimen".

Ha defendido que la Generalitat ha intentado negociar los términos del referéndum con el Estado, pero la respuesta ha sido "represiva", y ha aseverado que siguen dispuestos a negociar aunque condicionado "a la voluntad de la mayoría" en Cataluña que se exprese en las urnas.