El Govern prevé 2.315 colegios electorales y 7.235 efectivos para el 1-O

El Govern ha previsto 2.315 colegios electorales y un dispositivo de 7.235 personas para intentar que el próximo domingo 1 de octubre un total de 5.343.358 catalanes puedan votar en el referéndum sobre la independencia de Cataluña, pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC).

Desde el International Press and Broadcasting Center habilitado en Barcelona para el 1-O, junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que "el domingo se votará", entre las 9 y las 20 horas, a pesar de la actuación "desproporcionada" del Gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum, "atacando derecho fundamentales".

De los 2.315 puntos de votación previstos por el Govern en toda Cataluña, 207 se encuentran en la ciudad de Barcelona, 824 en el resto de la vegueria de Barcelona, 287 en las comarcas de la Catalunya Central, 218 en el Camp de Tarragona, 203 en Lleida, 99 en las Tierras del Ebro, 384 en las comarcas de Girona y 93 en el Alt Pirineu y Aran.

Turull ha señalado que habrá un total de 6.249 mesas en los 2.315 colegios electorales previstos, aunque no ha concretado cuántos de los miembros de las mesas han recibido la notificación o no la han podido recibir porque se ha "violado" el secreto postal.

Según Turull, sólo hay "dos o tres" municipios en toda Cataluña donde no se ha podido habilitar un local de votación y se ha tenido que prever una "carpa", si bien hay ciudadanos que han ofrecido "locales privados" para acoger las mesas.

De la bolsa de 50.000 voluntarios que se han ofrecido para colaborar en la jornada del 1 de octubre, finalmente se van a desplegar 7.235 personas para "garantizar que todo funcione con absoluta normalidad" y que "todo el mundo reciba asistencia ante cualquier duda o dificultad".

Entre los 7.235 implicados en intentar garantizar el desarrollo del 1-O hay responsables de la administración, coordinadores locales o de barrio, así como coordinadores comarcales o de distrito.

Turull ha invitado al resto de voluntarios que se apuntaron para colaborar en el 1-O y no tienen encargada ninguna tarea concreta a que "se ofrezcan a ayudar" en su colegio electoral por "si hace falta algún refuerzo más".