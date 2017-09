El Govern muestra la urna del 1-O: de plástico y con el logo de Generalitat

El Govern ha exhibido hoy por primera vez el modelo de urna que quiere instalar en los 2.315 colegios electorales previstos para el 1 de octubre: no son de metacrilato, como en los procesos electorales habituales, sino de plástico blanco y con el emblema de la Generalitat en el centro.

La urna, que no es totalmente transparente como las tradicionales, ha sido presentada por sorpresa al final de la rueda de prensa del Govern en el International Press and Broadcasting Center, habilitado en Barcelona para el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Al término de su comparecencia, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, han posado para los fotógrafos junto a la urna, de plástico blanco, con tapa negra y unas bridas rojas para precintarla.

Se desvela así uno de los misterios del referéndum que quiere celebrar el Govern pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC), aunque no han aclarado cómo piensan distribuir las urnas en los diferentes colegios previstos.