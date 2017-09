El Corte Inglés, Inditex, H&M y Uniqlo no abrirán el domingo en Barcelona

Los dos grandes grupos de la distribución en España, El Corte Inglés e Inditex (Zara), Uniqlo y H&M no abrirán el domingo sus establecimientos ubicados en las áreas de Barcelona en las que tienen derecho a hacerlo, al estar incluidas en las denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

Fuentes de El Corte Inglés ha explicado a Efe que han decidido mantener cerrados los centros que podrían haber abierto en Plaza de Cataluña, Portal del Ángel y la Rambla.

Tampoco abrirán los establecimientos de las diversas cadenas del grupo Inditex -Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho y Uterqüe- que lo habrían hecho cualquier domingo en la capital catalana.

Desde H&M han explicado a Efe que han decidido no abrir las tiendas del centro de Barcelona "tras evaluar la información proporcionada por las autoridades" y con el fin de alinearse al resto de empresas del sector.

"Nuestra prioridad es siempre la seguridad de las personas", ha subrayado fuentes de la compañía textil sueca.

La firma japonesa Uniqlo también dejará el cierre echado en su único establecimiento en España, inaugurado el pasado 20 de septiembre y ubicado en el Paseo de Gracia.

Desde la patronal de las grandes superficies Anged han explicado que la decisión de abrir o no un domingo responde a la estrategia comercial de cada empresa, y han apuntado que desde la asociación no se ha dado ningún tipo de recomendación de mantener los comercios cerrados con motivo de la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre (1-O), declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Según la normativa vigente, los establecimientos ubicados en las zonas turística de Barcelona pueden abrir los domingos, de 12.00 a 20.00 horas, en los períodos comprendidos entre los días 5 y 24 de mayo, y 1 y 14 de octubre, ambos incluidos.

Además, las grandes superficies tienen derecho a abrir en todo el territorio diez festivos al año en Cataluña. Para 2017, los festivos de apertura fueron fijados en el caso de Barcelona para los días 8 de enero, 23 de abril, 2 de julio, 1 de noviembre y 3, 6, 8, 10, 17 y 24 de diciembre.