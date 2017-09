El Govern no detendrá el 1-O y dice que los Mossos darán prioridad a la "convivencia"

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha garantizado hoy que el Govern "no detendrá" el referéndum que quiere celebrar el 1-O y ha pedido no poner "contra las cuerdas" a los Mossos, que "adecuarán" el cumplimiento de las órdenes judiciales para priorizar el mantenimiento de la "convivencia".

Forn ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que el Gobierno ha exigido, sin éxito, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suspenda la celebración del referéndum del 1-O para defender la legalidad, el Estado de Derecho, el marco legal y garantizar la "convivencia pacífica".

El conseller ha remarcado que el Govern mantiene su promesa de celebrar el referéndum el próximo domingo, a pesar de que ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Forn ha afirmado que, aunque los Mossos d'Esquadra tienen "determinadas obligaciones" como policía judicial, la policía catalana se regirá por los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia" a la ahora de cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les ha obligado a impedir que el 1-O abran los colegios electorales.

"Es importante el cumplimiento de la ley, de las decisiones judiciales, pero también existe un bien superior, que es la convivencia ciudadana", ha precisado Forn, que ha garantizado que los Mossos "adecuarán" el cumplimiento de la resolución judicial al principio de proporcionalidad para evitar males mayores.

El conseller ha reconocido que no pueden ni negar ni obviar la resolución del TSJC, que ayer les ordenó cerrar todos los locales públicos para la celebración del referéndum. "Es una evidencia (la existencia de esta orden), pero queremos dejar claro que lo más importante es salvaguardar la convivencia. Cualquier actuación policial debe salvaguardar la convivencia ciudadana".

"El compromiso del Govern es muy claro: que se pueda votar. Pero también es verdad que los Mossos, como policía judicial, tienen un mandato que no pueden obviar. Se tiene que poder cumplir de la mejor forma posible, que no cree problemas más grandes que los que quiere evitar", ha alegado Forn.

Por este motivo, ha insistido que los Mossos "adecuarán" su actuación relativa a la demanda judicial para actuar bajo los criterios de proporcionalidad "en un momento en el que miles de personas saldrán a la calle a expresar una opinión política".

Tras insistir en que no van a detener la convocatoria del referéndum, Forn ha pedido "inteligencia" tanto al Govern como a la ciudadanía para no poner "contra las cuerdas" a los Mossos d'Esquadra, que actualmente tienen un "gran apoyo social".