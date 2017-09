Trapero alega que los Mossos deben aplicar con "proporcionalidad" la orden de Fiscalía

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha garantizado hoy que cumplirán con las órdenes de la Fiscalía para impedir el 1-O, pero ha alegado que se ajustarán a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia", ante el riesgo de alteraciones en el orden público.

Así lo advierte Trapero en un escrito que ha entregado hoy en la Fiscalía Superior de Cataluña durante la reunión de coordinación policial ante el 1-O, en la que ha manifestado que cumplirán con las órdenes de la Fiscalía, que ayer les ordenó precintar los colegios electorales, han informado a Efe fuentes policiales.

Trapero ha explicado en la reunión, en presencia del Fiscal Superior de Cataluña y de mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, que la policía catalana pretende dar el "mejor y más adecuado" cumplimiento a las instrucciones del ministerio público, según las fuentes.

El mayor de los Mossos sostiene en su escrito que el cumplimiento de las instrucciones del ministerio público por parte de los Mossos "no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas", como el "previsible riesgo de alteraciones de orden público", según ha informado la policía catalana.

En una serie de mensajes en su cuenta oficial en Twitter, los Mossos subrayan que la aplicación de las medidas acordadas por la Fiscalía se debe ajustar a los principios básicos que rigen cualquier actuación policial, lo que comporta "la necesidad de ser especialmente cuidadosos con los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia".

"El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas" relativas a la seguridad ciudadana "y al más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar".

La Fiscalía entregó ayer a los Mossos d'Esquadra una instrucción en la que les ordena que desplieguen un "amplio dispositivo" policial para precintar los colegios electorales e impedir que el 1 de octubre se vote, incluso en un radio de cien metros de los colegios designados para albergar urnas.

Tras recibir ayer esta instrucción, la cúpula de los Mossos, con Trapero al frente, celebró una reunión de urgencia en la que constató su preocupación por estas medidas, al entender que se les puede estar empujando a ser partícipes de un grave problema de orden pública, extremo que hoy ha trasladado el mayor en la cumbre en la Fiscalía.

El ministerio de Interior ha mostrado su satisfacción por el compromiso de los Mossos, expresado por Trapero en la reunión, de cumplir las órdenes del fiscal.