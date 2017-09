The Rolling Stones ya están en Barcelona y actúan mañana en el Estadi Olímpic

Los componentes de The Rolling Stones llegaron ayer a Barcelona para actuar mañana en el Estadi Olímpic de Barcelona, en el único concierto en España del tramo europeo de su gira "Stones-No Filter", que empezó el 9 de septiembre en Hamburgo (Alemania) y finalizará el 25 de octubre en París (Francia).

Según ha informado la promotora Doctor Music, esta gira es la continuación de la sudamericana, que tuvo lugar el año pasado y que culminó con el histórico concierto en La Habana (Cuba).

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood llegan a Barcelona con un repertorio lleno de clásicos como "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice" o "Brown Sugar".

Además, cada noche incluyen un par de temas sorpresa escogidos entre su gran repertorio, uno de los cuales lo elige el público por votación en su web oficial.

El concierto de Barcelona, el sexto que ofrezcan en esta ciudad desde que la visitaron por primera vez en 1977, empezará a las 21:00 horas, pero los organizadores recomiendan asistir con suficiente antelación porque se establecerán estrictas medidas de control en los accesos por motivos de seguridad y para evitar la reventa.

Las entradas son nominales y cada comprador ha podido adquirir un máximo de ocho, a un precio de entre 86 y 290 euros (gastos de distribución no incluidos).

El titular tendrá que mostrar DNI o pasaporte en la puerta y todos los asistentes que utilicen entradas compradas por otra persona tendrán que acceder junto al comprador.

Doctor Music ha tomado esta medida para combatir la reventa, pero en los últimos días ha detectado un número importante de entradas falsificadas por web de reventa, según han dicho los promotores del concierto, que han advertido que los portadores de estos pases no podrán acceder.

Por razones de seguridad, está prohibido acudir al recinto con bolsos o mochilas grandes, cascos de moto, tachuelas, espuelas, joyería tachonada, cadenas especialmente largas, botellas, latas y monopatines.

El público que logre superar todos estos controles antes de las 19:30 horas podrá escuchar el rock contundente con guiños a los años 80 de Los Zigarros, banda valenciana liderada por los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo.

A las 21:00 horas está previsto que suban al escenario sus satánicas majestades, que incluirán en el repertorio algún tema de su último disco, "Blue & Lonesome", que supone un retorno a sus raíces del blues.

La expectación es máxima, como demuestran las colas virtuales que tuvieron que sufrir los compradores cuando las entradas salieron a la venta, el pasado 16 de mayo.

En aquel momento Ticketmaster calculó que la demanda potencial era de 200.000 personas, cuando el aforo está por debajo de las 50.000 personas.

Lejos de apoltronarse en la tercera edad, la veterana banda británica de rock lleva una temporada muy intensa, en la que, además del disco y la gira mencionada, han producido un documental y han impulsado una exposición.

Pero los conciertos en directo son la especialidad de The Rolling Stones, para muchos la banda de rock más grande del mundo.