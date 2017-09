Puigdemont pide al TSJC que aparte a la Fiscalía de la investigación sobre el 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aparte "de forma inmediata" a la Fiscalía de la investigación sobre el referéndum del 1-O, al considerar que la ha asumido de forma "ilegítima" al existir ya una causa abierta.

En un escrito dirigido a la sala civil y penal del TSJC, al que ha tenido acceso Efe, Puigdemont advierte que la Fiscalía Superior de Cataluña está llevando a cabo una "frenética actividad investigadora" en paralelo a la causa abierta sobre el 1-O en el alto tribunal catalán, ante lo que entiende que la juez instructora debería ser "la única responsable" de dirigir la investigación.

Según el escrito, desde el mismo día que la Fiscalía presentó ante el TSJC su querella contra el Govern por el 1-O, el pasado 8 de septiembre, ha iniciado una "frenética actividad investigadora", en paralelo a la instrucción de la causa judicial, lo que "no se ajusta en el ámbito de sus funciones y cuestiona seriamente la imparcialidad de su actuación".

El presidente catalán, representado por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, denuncia que la Fiscalía está "ignorando por completo" que la autoridad judicial ya está investigando el referéndum, ante lo que la juez Mercedes Armas, que instruye la causa, debería ser "la única responsable" de dirigir las pesquisas.

"Nos hallamos, pues, ante una asunción ilegítima por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña de la investigación general de los hechos denunciados en su querella", alega Puigdemont, que califica de "anómala" la actuación del Ministerio Público.

En su escrito, el presidente de la Generalitat apunta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé "expresamente" que la Fiscalía debe poner fin a sus investigaciones cuando tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre el mismo tema.

"En otro caso, existirían dos investigaciones paralelas, una a cargo de la autoridad judicial, con un proceso regido por el principio de contradicción y que se debe desarrollar con todas las garantías, y otra investigación al margen de la autoridad judicial, en la que no se respetarían las mencionadas garantías", sostiene.

Para el presidente catalán, la conexión entre la causa abierta por el TSJC a raíz de la querella de la Fiscalía contra el Govern por el 1-O y las actuaciones que está llevando a cabo el ministerio público para impedir la votación "está fuera de toda duda razonable".

"Si el objeto de la presente causa -en el TSJC- es la supuesta desobediencia, prevaricación y malversación para convocar el referéndum y para llevar a cabo las actuaciones necesarias para su realización, está claro que cualquier investigación relacionada con estos hechos debe ser acordada por este Tribunal en el seno de esta causa", expone el escrito.

Puigdemont sostiene que las actuaciones de la Fiscalía "no se ajustan a derecho", ya que a su parecer "ha actuado por libre y sin sujetarse a las directrices de la magistrada instructora. Por eso, entendemos que hay que ordenar su cese y que todo se traslade a la autoridad judicial".