El PDeCAT dice que la declaración de independencia está "absolutamente descartada"

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha asegurado hoy que una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña está "absolutamente descartada", según ha manifestado en declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso.

Posteriormente en una rueda de prensa, Campuzano ha insistido en que "no está en la hoja de ruta" de su partido este tipo de declaración tras el referéndum del 1-O, ya que considera que la independencia requiere "un proceso de negociación con el Estado".

Campuzano ha explicado que lo que hay que hacer el día después del referéndum, sea cual sea el resultado, es que el Gobierno y la Generalitat "empiecen a discutir las condiciones que se deriven" de esta consulta y eso es lo que tiene "sentido político, democrático e institucional".

A su juicio, el 2 de octubre se debe "empezar a dialogar" y espera que el Gobierno, si salen a votar millones de catalanes, no decida "continuar ignorando esa voluntad política". Ha añadido que el camino del compromiso y el diálogo siempre está abierto "hasta el 1 de octubre y a partir del 1 de octubre".

"La independencia de Cataluña no se materializa en tres días, exige un proceso de negociación con el Estado, es evidente", ha afirmado hoy en una comparecencia en la que ha anunciado que su partido presentará una petición de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

El PDeCAT quiere que el ministro explique las medidas que está adoptando su departamento en Cataluña, porque considera que "se está produciendo un abuso de fuerza por parte del Gobierno" que actúa "de manera desproporcionada", según Campuzano, con el despliegue policial en la comunidad.

Para Campuzano la sensación es que el Gobierno está tratando a Cataluña "como si fuese ya un país independiente" con esta actuación policial.

Además, ha reclamado a Zoido que "condene absolutamente las expresiones de odio que se están produciendo que animan a una acción policial represiva en Cataluña", en referencia a una imagen de gente animando a los agentes con el grito de "a por ellos" a la salida de de sus cuarteles para dirigirse a Cataluña.

Este tipo de comportamientos son "impropios de una sociedad civilizada", ha aseverado Campuzano, quien también ha recriminado que ante la situación de alerta 4 por amenaza terrorista "la prioridad sea reprimir a ciudadanía catalana" lo que ha calificado como "una enorme responsabilidad" por parte del ministro.

De hecho, ha advertido de que Zoido tendrá que responder si está garantizada la seguridad ciudadana en el resto del Estado dado que tres de cada cuatro antidisturbios se encuentra en Cataluña.