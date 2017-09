El PSOE pide equilibrio entre seguridad y respeto a las libertades en Catalunya

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha reclamado hoy "equilibrio" entre el mantenimiento de la seguridad y el respeto a las libertades públicas en Cataluña, y ha pedido a partidos como Podemos o Cs que, en lugar de "enfrentar" o de buscar "vías paralelas", trabajen para defender la democracia.

En una rueda de prensa en Ferraz, Calvo ha garantizado al Gobierno la máxima "lealtad" ante el desafío independentista aunque, al mismo tiempo, ha abogado por "calibrar" las medidas que se van adoptando porque España continúa en un estado de "normalidad constitucional" y ningún derecho fundamental está suspendido.

En este sentido, ha dado su apoyo a la decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que el Ministerio del Interior asuma la coordinación de todas las Fuerzas de Seguridad en la comunidad para impedir el referéndum del 1 de octubre.

"Es una medida razonable para preservar la convivencia", ha asegurado la dirigente socialista, que ha dejado claro que cosa distinta sería que se asumieran competencias, porque para ello sería necesario poner en marcha otros mecanismos constitucionales.

Mecanismos como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, al que ha calificado de "tótem" que, en cualquier caso, correspondería activar exclusivamente al Gobierno y, solo en ese caso, el PSOE fijaría una posición al respecto.

"El Gobierno dispone y nosotros nos mantenemos en la lealtad a nuestro país, a la democracia y a la Constitución", ha remarcado Calvo, que ha destacado que el referéndum independentista no cabe en democracia y es una propuesta "irresponsable" y que no llevará al "nirvana" que prometen los nacionalistas.

Por otro lado, Calvo ha hecho caso omiso de la petición de Podemos de que el PSOE se separe de las posiciones "inmovilistas" de PP y Ciudadanos y se ponga del lado de quienes apuestan por una solución "pactada" en Cataluña.

"Este no es el momento de crear vías paralelas ni de confrontarnos", ha reiterado Calvo, que ha pedido a Podemos que deje de "enredar" y apueste por la comisión sobre la reforma del modelo territorial que ha promovido su partido en el Congreso y que, según ha confirmado, comenzará a trabajar pasado el 1 de octubre.

También ha criticado la proposición no de ley defendida la semana pasada en la Cámara Baja por Ciudadanos y que, ha reconocido, le causó algunos "problemas" a su partido, que se vio obligado a votar en contra no sin cierta polémica interna.

La dirigente socialista ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a día de hoy la "máxima autoridad" del Estado en Cataluña, diga una cosa y la contraria, aunque sí le ha garantizado que "nadie declarará nada el 1 de octubre".

Calvo ha aprovechado para alabar el papel que están jugando los alcaldes socialistas catalanes en defensa de la democracia y de las libertades.

Homenaje y respaldo que se escenificará esta tarde en un encuentro en Ferraz entre el secretario general, Pedro Sánchez, y primeros ediles del partido.