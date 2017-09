Puigdemont difunde un nuevo enlace para acceder a los puntos de votación del 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicado hoy en su cuenta de Twitter un nuevo enlace para acceder a los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara inhabilitar otra web activada para el mismo cometido.

Puidemont ha publicado un tuit en el que dice: "No se pueden poner puertas al campo: en esta web encontrarás el lugar donde te corresponde votar el 1 de octubre" y añade el enlace para ello.

Precisamente el pasado jueves Puigdemont difundió también en Twitter un primer enlace para que los ciudadanos puedan consultar en qué local podrán votar si el día 1 de octubre el Govern celebra el referéndum sobre la independencia, suspendido por el TC.

La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investiga al Govern por el referéndum ordenó entonces a la Guardia Civil dejar fuera de línea el enlace de la web con los puntos de votación.

En un auto, la magistrada Mercedes Armas ordenó a la policía judicial inhabilitar dicha web al considerar que no solo "no acata la suspensiones" del referéndum dictadas por el Constitucional, sino que además "facilita información que permite la celebración del referéndum".

La juez recordó en su auto que el pasado 13 de septiembre ella misma acordó como medidas cautelares el cierre de dos webs relativas a la organización del referéndum por soslayar los mandatos del Tribunal Constitucional, dado que informaban de la ley de la consulta y abrían un registro para recabar voluntarios.

Las diligencias las acordó la juez en el marco de la causa que tiene abierta contra Puigdemont y el resto de miembros del gobierno catalán por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, al convocar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.