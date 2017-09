Hacienda recibe los datos para pagar las nóminas a los funcionarios catalanes

El Ministerio de Hacienda ha recibido ya de la Generalitat de Cataluña la información necesaria para que los funcionarios catalanes puedan cobrar sus nóminas la próxima semana, según han confirmado a Efe fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Hacienda había reclamado esta información para poder abonar la nómina de este mes a los empleados públicos catalanes y hacerlo en tiempo, aunque la Conselleria de Economía de Oriol Junqueras no ha enviado los datos hasta hoy.

Con la intervención de las cuentas de la Generalitat, Hacienda se hizo cargo del pago de las nóminas y de los servicios públicos básicos como sanidad o educación.

Montoro explicó ayer en el Congreso que, ante la "falta de colaboración" de la Generalitat, el Gobierno estaba buscando la forma de conocer qué cantidades corresponden a cada funcionario y dónde debe hacerse el ingreso.

La respuesta de la conselleria catalana llega después de que esta misma semana se haya reanudado también la rendición de cuentas semanales, en cumplimiento de la exigencia acordada en julio pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que reclamó certificaciones semanales de que no se estaba desviando dinero público al referéndum del 1 de octubre.

Aunque la Generalitat había estado cumpliendo con este requisito desde el primer momento, la semana pasada Junqueras anunció que ya no se enviarían más certificaciones semanales, lo que condujo a que unos días después el Gobierno decidiera intervenir para controlar los pagos.