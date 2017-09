Montoro dice que el control del presupuesto catalán será "indefinido"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que el control del presupuesto de la Generalitat de Catalunya se mantendrá de manera indefinida, "mientras sea preciso" y durante los meses que sean necesarios para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad vigente.

Ha sido al inicio de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, para explicar las medidas que el Gobierno acordó el viernes pasado, día 15, para intervenir las cuentas de Cataluña.

Las medidas que aprueba su departamento cuando hay inestabilidad persiguen "acabar con esa inestabilidad" y, por eso, son proporcionales al "riesgo que combaten" y se prolongarán en el tiempo mientras "ese peligro" se mantenga.

Montoro ha aclarado además que no tiene nada que decir sobre las actuaciones judiciales o policiales que se están llevando a cabo en Cataluña.

Ha recordado el ministro que el año pasado ya se pidió a varias comunidades que adoptaran acuerdos de no disponibilidad presupuestaria, en aquel caso por superar los objetivos de déficit, lo que ponía en riesgo el compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido con la UE.

En este sentido, ha insistido en que ni Cataluña ni ninguna otra comunidad pueden actuar como si fueran un ente aislado y no hubiera otras realidades alrededor o incluso por encima, como España no puede actuar al margen de la política presupuestaria y financiera de la UE.

También ha enfatizado que la Generalitat y la antigua CiU apoyaron en su día la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y "la liquidez que le ha dado el Estado español le ha venido bien a Cataluña y a toda España".