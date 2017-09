Uniqlo inicia su expansión en España con su primera tienda en Barcelona

El gigante de la moda japonés Uniqlo abre mañana en Barcelona su primera tienda en España, situada en la confluencia de paseo de Gràcia con Gran Via, e inicia su expansión en nuestro país, donde ha anunciado que abrirá otra tienda en Glòries el 9 de noviembre y quiere también tener otra en Madrid.

El fundador de Uniqlo, Tadashi Yanai, ha explicado hoy en rueda de prensa que la firma quiere estar presente en las "ubicaciones clave" de las principales ciudades españolas y, aunque no ha confirmado ninguna fecha de apertura en Madrid, ha asegurado que la capital española es uno de sus "objetivos".

Yanai ha dicho que la tienda de Barcelona tiene que ser "la mejor del mundo" y que han tardado en desembarcar en la ciudad porque querían asegurarse de que cuando abrieran el establecimiento "todo estuviera a punto".

La tienda barcelonesa está situada en una esquina estratégica del centro de Barcelona, donde competirá con otras firmas como la española Inditex o la sueca H&M, y tiene unos 120 trabajadores, contando también los empleados de las oficinas.

Uniqlo ofrece en Barcelona una línea completa de "prendas innovadoras, funcionales y de gran calidad", elaboradas con tecnología avanzada y desarrolladas bajo el concepto LifeWear de la marca, tanto para hombres como para mujeres.

Las prendas del gigante japonés, están creadas a partir de los principales valores japoneses: "simplicidad, calidad y longevidad".

"Simplicidad para mejorar", ha señalado John C. Jay, presidente creativo de Fast Retailing, grupo del que forma parte Uniqlo.

El director de operaciones de Uniqlo España y Bélgica, Kohsuke Kobayashi, ha explicado que están completamente comprometidos con el mercado español y que la apertura de Barcelona es el primer paso de esta aventura en España, donde quieren "abrir en las principales ciudades del país", ha señalado Kobayashi.

En la tienda de Barcelona, se podrán encontrar algunos de los "productos estrellas" de la marca, como "Heattech" (ropa interior cuyo tejido está compuesto por cuatro tipos de hilo distinto que absorben la humedad del cuerpo y la transforman en calor); la chaqueta "Ultra Light Down" (que combina calidez y ligereza) y "AIRism (ropa interior diseñada para mantenerse seca y cómoda en cualquier tipo de clima).

Además, Uniqlo lanza sus colaboraciones con JW Anderson e Ines de la Fressange el día de la apertura de la tienda y también estarán disponibles en la tienda online.

El diseño del establecimiento, casi 1.800 metros cuadrados de tienda divididos en cuatro plantas, combina elementos de un antiguo palacete modernista, donde se ubica la tienda, con imágenes de Tokio instaladas e un videomonitor en las escaleras.

La tienda dispone también del llamado "Uniqlo Kiosk", una máquina que permite comprar por internet prendas que no estén en el establecimiento, incluidas las colecciones de niño y bebé, y el cliente las recibe en la tienda o en su casa.

Uniqlo unifica todo el proceso de fabricación de la ropa, desde la planificación hasta el diseño, pasando por la producción y la venta al cliente y tiene en Japón un centro de manufactura propio que le permite crear y producir prendas en menos de dos semanas.

En el modelo de negocio del gigante nipón, al que muchos llaman el "Zara japonés", predominan los básicos y pretende que sus productos duren más de una temporada.

Uniqlo, que cuenta con más de 1.800 tiendas, opera en 18 países y España será el número 19.