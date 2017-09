Ryanair cancela 514 vuelos en España entre esta semana y el 28 de octubre

Ryanair suprimirá unos 2.100 vuelos entre esta semana y el próximo 28 de octubre para hacer frente a los problemas de organización interna por la distribución de vacaciones de sus pilotos y las huelgas de controladores aéreos, de los que 514 tienen origen o destino en España, una cuarta parte del total.

Se trata, por tanto, de unas 12 cancelaciones de promedio al día en España y unas 85 semanales, según fuentes de la aerolínea irlandesa de bajo coste.

Ryanair opera 2.500 vuelos diarios en toda su red, siendo España su segundo mayor mercado tras el Reino Unido, y las cancelaciones afectan a una media de 50 servicios al día, un 2 % de la oferta total de la compañía aérea.

En España, la compañía aérea opera en la programación de verano unos 6.000 vuelos semanales y 860 diarios, por lo que las cancelaciones suponen un 1,4 % del total que despegan o aterrizan cada día en nuestro país.

La mayoría de las cancelaciones en España afectan a los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, y puntualmente a los de Ibiza, Mahón (Menorca), Sevilla, Palma o Jerez (Cádiz).

La compañía ofrece en su "web" a los clientes afectados la opción de reclamar un reembolso total del precio de los vuelos no utilizados o cambiarlos de manera gratuita.

El Ministerio de Fomento ha comunicado a Ryanair la apertura de un expediente informativo para verificar "el estricto cumplimiento" de los derechos de los pasajeros, ante las citadas cancelaciones.

Por su parte, el consejero delegado (CEO) de Ryanair, Michael O'Leary, ha reconocido que "este lío" con las vacaciones de los pilotos es culpa suya, pero considera que no debe dimitir de su puesto y que su obligación es "quedarse y arreglar" la situación.

Para hacer frente a sus dificultades y cumplir con el calendario de vuelos, Ryanair quiere contratar pilotos en Brasil y en Europa, según el diario dublinés Irish Independent.

Sin embargo, O'Leary sostiene que la aerolínea "no tiene problema alguno para contratar comandantes" y que tiene una "lista de espera" de 2.500 pilotos que quieren unirse a su plantilla.

Asimismo, ha negado que Norwegian haya contratado a hasta 140 pilotos de Ryanair, aunque la compañía noruega ha vuelto a confirmar esa cifra, de acuerdo con el diario irlandés.