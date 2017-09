El PSOE pide al Gobierno que no le pase la "patata caliente" del artículo 155

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha exigido hoy al Gobierno que no se esconda "detrás de las togas" y no intente endosar a su partido la "patata caliente" de la posible aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, una "competencia exclusiva" del Ejecutivo.

Así se ha pronunciado Robles en rueda de prensa en el Congreso después de que el portavoz del PSOE, Óscar Puente, no descartara ayer la aplicación de ese precepto constitucional y fuentes de la dirección del PSOE matizaran después que no contemplan esa posibilidad.

La propia Robles dijo el pasado mes de julio que la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista catalán nunca sería una solución "procedente", "ni la apoyaría".

"El 155 es una competencia exclusiva del Gobierno, no le corresponde a ningún otro partido. Que se deje de ambigüedad y le diga a los ciudadanos lo que quiere hacer en Cataluña", ha denunciado Robles.

La portavoz socialista ha arremetido contra el Ejecutivo al que ha acusado de no hacer "nada" desde que se celebró la primera consulta en Cataluña salvo "judicializar" la vida política.

"El Gobierno no debería esconderse detrás de la togas o pasarle la patata caliente al PSOE", ha insistido Robles, que ha avanzado que cuando el Gobierno se decida a anunciar lo que va a hacer, entonces su partido se pronunciará, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo intente poner el "foco" en el PSOE.