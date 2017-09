Podemos propone un frente común de cargos públicos contra el PP

Podemos, Cataluña En Comù, IU y En Marea han acordado hoy convocar un "asamblea extraordinaria" de alcaldes, parlamentarios y cargos públicos de todas las fuerzas democráticas para hacer un frente común contra las medidas del PP en su intento de frenar la "consulta popular" del 1 de octubre en Cataluña.

Esa es la conclusión que, según ha anunciado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sale de la reunión que el "Gobierno en la sombra" de Podemos, llamado "Rumbo 2020", ha celebrado con portavoces de Cataluña En Comú, IU y En Marea, grupos que denuncian una "situación de excepcionalidad" y apuestan por "abrir vías de diálogo para una solución política".

Tras el encuentro, Iglesias y los portavoces del grupo confederal en el Congreso, Irene Montero (Podemos), Xavier Domènech (En Comù Podem), Alberto Garzón (IU), y Yolanda Díaz (En Marea), han dado cuenta de sus propuestas y han instado al PP a abandonar sus medidas de "represión" y sentarse a negociar un referéndum.

"Hay que defender la democracia frente al PP", ha dicho Iglesias, quien ha avanzado que ya han hablado con los líderes de las fuerzas políticas que podrían secundar esta iniciativa, incluido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero no con los 'populares' ni con Ciudadanos, cuyo rechazo dan por hecho.

Según el líder de Podemos, la situación de "excepcionalidad" generada por la actuación del Gobierno del PP en Cataluña, la intervención en medios de comunicación e imprentas y las amenazas a los alcaldes hace necesaria una respuesta que apueste por "el diálogo y las soluciones democráticas para afrontar el conflicto".

"En situaciones de crisis como la actual la democracia debe ensancharse, nunca reducirse", ha defendido.

Unidos Podemos, ha añadido, apuesta por la democracia y, por ello, ha decidido "dar un paso" y reunir en una asamblea a los parlamentarios, alcaldes y cargos de todas las fuerzas políticas "comprometidas con la democracia", estén a favor o no del referéndum del 1 de octubre.

Una asamblea de la que no han dado más detalles, ni lugar de celebración ni fecha, aunque el coordinador general de Cataluña En Comù, Xavier Domènech, ha considerado que tendría que ser antes de la consulta del 1-O.

Doménech ha denunciado que el PP "está utilizando Cataluña como excusa" para "hacer una involución democrática" que afecta al conjunto del Estado y que lo está haciendo sin mayoría absoluta, sin dar cuentas al Congreso, "por la puerta de atrás y violentando los principios de la democracia".

Ante esa "excepcionalidad", ha insistido, consideran que es el momento de una "afirmación democrática" en la que deberían posicionarse todas las fuerzas políticas que estén a favor de soluciones políticas.

"Es el momento de estar a la altura", ha dicho el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha comparado las actuaciones del PP con la "represión" y el "autoritarismo" de la "dictadura franquista", y ha asegurado que eso debería "hacer reaccionar a todos los que tengan una convicción plenamente democrática".

Por eso ve necesaria esa asamblea de diferentes fuerzas políticas con "diferentes opiniones" sobre el modelo de Estado, pero que compartan que la respuesta "tiene que pasar por el diálogo", y que podría ser "el germen" para una solución negociada lejos de "la represión" con la que el PP está agravando la crisis catalana y llevar finalmente a un referéndum pactado.