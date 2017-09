El PNV y Bildu defienden en una manifestación en Bilbao el referéndum catalán

Unas treinta mil personas han acudido a la manifestación de Bilbao en apoyo al referéndum catalán, según los cálculos de la policía municipal, han informado fuentes del Ayuntamiento.

La marcha ha terminado con normalidad ante el Ayuntamiento de Bilbao, donde se ha leído un comunicado de la organización en el que se ha expresado el apoyo a Cataluña, al referéndum y para "reivindicar una democracia donde sea normal poder decidir".

También se ha escuchado un mensaje de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, en el que ha dado las gracias a los manifestantes, seguido de una versión de una canción de Lluis Llach

La marcha transcurrió ayer en Bilbao en apoyo al referéndum catalán, con la asistencia de dirigentes de EHBildu y del PNV, que han defendido el "derecho a decidir del pueblo catalán" y han lamentado la actitud del Gobierno español.

La manifestación, convocada por la iniciativa vasca pro derecho a decidir "Gure Esku Dago", ha estado respaldada por dirigentes del PNV, aunque este partido no ha llamado a sus afiliados a participar, pero ha enviado una delegación encabezada por los presidentes provinciales del partido en Euskadi: Itxaso Atutxa, Joseba Egibar y José Antonio Suso. De EHBildu han estado también sus líderes, encabezados por Arnaldo Otegi.

Por parte del PNV han acudido no solo sus dirigentes sino también los tres diputados generales (Unai Rementería, Ramiro Gonzalez y Markel Olano) y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. En cambio, no ha acudido ningún representante del Gobierno Vasco, ni tampoco de PSE, Podemos ni PP.

La presidenta vizcaína Atutxa ha declarado que como PNV han acudido a la manifestación porque "Cataluña es una nación y como nación tiene derechos políticos. El pueblo catalán tiene derecho a decidir en libertad cuál quiere que sea su futuro, y por supuesto, las instituciones catalanas están absolutamente legitimadas a llamar a su pueblo a un referéndum".

Por eso, "aquí exigimos que se respete la voluntad del pueblo catalán, de sus decisiones y de las decisiones de las instituciones catalanas".

El 1 de octubre, ha agregado Atutxa, "los catalanes tienen que poder ir a votar libremente en el referéndum al que su país y su gobierno han llamado. Lamentamos profundamente que el Gobierno español, en lugar de garantizar lo que el pueblo catalán esta pidiendo en libertad y de manera democrática, esté torpedeando por la fuerza su decisión y su voluntad".

"Estamos pensando todos en el día 1 de octubre, pero también en el día 2, que para que sea realmente democrático es necesario que el 1 todos los catalanes puedan votar en libertad, es su derecho, y nos tendrán como PNV el día 1, el día 2 y en el futuro junto a ellos", ha concluido Atutxa.

De EHBildu, su parlamentaria vasca Jasone Agirre ha comentado que "sentimos alegría al ver que miles de personas llenan las calles de Bilbao para demostrar que están a favor de la democracia y de un derecho tan básico como es el derecho a decidir".

"Miles de personas -ha agregado- que además quieren denunciar la actitud antidemocrática del Estado español, persiguiendo y amenazando a los representantes catalanes".

Para Agirre, la manifestación de ayer "también demuestra que aquí hay una mayoría social y política, que aquí también se dan las condiciones para recorrer un camino parecido al de Cataluña".

La marcha ha partido a las cinco y media con el lema "Democracia" y "Votar para decidir", una pancarta sostenida por, entre otros, los portavoces de "Gure Esku dago" Angel Oiarbide y Zelai Nikolas y el ex-rector de la Universidad vasca Iñaki Goirizelaia.

También han acudido los secretarios generales de los sindicatos nacionalistas ELA (Txiki Muñoz) y LAB (Garbiñe Aranburu).