Intelectuales y artistas "de izquierdas" firman un manifiesto contra el 1-O

Casi un millar de intelectuales y artistas que se califican "de izquierdas" han firmado un manifiesto contra la participación en el referéndum del 1 de octubre, al considerarlo una "estafa antidemocrática" y una convocatoria "tramposa" opuesta al "ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña".

El manifiesto, que hoy publica el diario El País, llama a la no participación de los ciudadanos catalanes en la consulta, al margen de cuál sea su posición ante la independencia.

"Rechazamos el 1 de octubre como una trampa antidemocrática. Y llamamos a no participar en esta convocatoria, que es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña", sostienen los firmantes del manifiesto.

Entre ellos, el escritor Juan Marsé, la cineasta Isabel Coixet, la actriz Rosa María Sardá y el diseñador Javier Mariscal, todos ellos catalanes.

También secundan la declaración los escritores Javier Cercas, Javier Marías, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rico e Ignacio Martínez de Pisón, los directores Fernando Colomo y José Luis Guerín, el cantante Miguel Ríos y la actriz Marisa Paredes, entre otros.

En el casi millar de firmantes, que se definen como "personas de izquierdas" que rechazan las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, figuran el ex secretario general del PCE Francisco Frutos y la abogada Cristina Almeida.

"Cualquier demócrata, sea cual sea su posición ante la independencia, debe rechazar esta convocatoria, impropia de una democracia y tramposa. (...) ¡No participes! ¿No votes!", subrayan.

El texto, promovido por la asociación Recortes Cero y que aparece publicado en español y catalán, apunta que la convocatoria del 1-O no es transparente ni establece un mínimo de participación.

Además, defiende que en su puesta en marcha se ha "marginado" a la oposición y que la aprobación de la ley de referéndum y de las leyes de desconexión ha sido "exprés".