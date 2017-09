Junqueras: ante las "amenazas" del Estado hay que "responder con firmeza"

El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado hoy que "ante las amenazas" del Estado para impedir el referéndum, suspendido por el Constitucional, "hay que responder con firmeza" y ha subrayado que el independentismo llega al 1-O "mucho más fuerte de lo que ellos pensaban".

En un acto unitario del independentismo a favor del referéndum celebrado en el Tarraco Arena de Tarragona ante varios miles de personas, Junqueras ha afirmado que la independencia "se construye en nuestras calles, en nuestras instituciones, en el Govern y el Parlament, en nuestras ciudades; todos juntos defendiendo este pueblo".

Ha reclamado que "ante las amenazas que nos lanzan hay que responder con más firmeza", y al mencionar que ahora mismo ya son 750 los alcaldes comprometidos con abrir colegios electorales, ha provocado que entre el público se haya reclamado de forma unánime la dimisión del alcalde de Tarragona, del PSC, al grito de "Ballesteros dimisión".

"No todo está hecho, pero todo lo que falta por hacer depende de nosotros", ha proclamado Junqueras, a la vez que ha invitado a los catalanes "a votar masivamente el 1 de octubre".

Por su parte, Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha afirmado con ironía que si hay dos palabras que los catalanes han aprendido tras presenciar el último pleno del Parlament y comprobar cómo actuaban los grupos contrarios a la independencia, son las de "filibusterismo" y "reconsideración".

Rovira ha negado que la lucha por la independencia en Cataluña "vaya de sustituir una bandera por otra" sino que va de "construir una república libre y digna, va de libertad, de dignidad y de justicia, por todo esto votaremos que sí".

En el mismo acto, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertido que desde el Estado "nos quieren prohibir la ideas, quieren secuestrar las urnas para que no ejerzamos la democracia, pero hoy decimos bien claro que no lo conseguirán".

"Que nadie se equivoque, -ha puntualizado- esto va de democracia, somos un país de luchas compartidas, que se ha dejado piel por la democracia y lo seguiremos haciendo".

Este acto político esta enmarcado por Junts pel Sí en lo que denominan su "campaña del referéndum" del 1-O, suspendido por el TC.