La Generalitat deja de enviar al Gobierno los informes semanales sobre sus gastos

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha enviado una carta al ministerio de Hacienda en la que informa de que la Generalitat dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el referéndum del 1 de octubre.

Según ha adelantado TV3 y han confirmado a EFE fuentes de la consellería de Economía, Junqueras ha remitido hoy mismo la carta al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

En ella, Junqueras señala que dejará de enviar los informes semanales al considerar que el requerimiento para remitirlos supone un "control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".

En la misiva, el conseller asegura que Cataluña sigue comprometida en el objetivo de déficit establecido para las comunidades autónomas, por lo que continuará enviando los informes de gasto, aunque lo hará sólo con periodicidad mensual.

De esta manera, la Generalitat no enviará nuevos informes de gasto hasta pasado el día uno de octubre, cuando el Govern prevé llevar a cabo un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.