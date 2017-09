El Tribunal Constitucional suspende la ley de Transitoriedad catalana

El Tribunal Constitucional ha suspendido hoy de forma cautelar la ley de Transitoriedad catalana tras admitir el recurso del ejecutivo central, una decisión que ha acompañado con un nuevo apercibimiento de la obligación de obedecerle dirigido a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.

Los magistrados se han ocupado también en el pleno de esta mañana de otro recurso, el presentado por el Gobierno contra la ley de Hacienda catalana, el código tributario, recurso que también han admitido a trámite, de modo que esta ley también ha quedado provisionalmente suspendida.

El recurso que presentó el Gobierno central contra la ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán, que pretende convertir a Cataluña en una República, considera que esa norma es "la mayor afrenta y amenaza" a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 y el "mayor ataque concebible" a los valores democráticos.

El recurso del abogado del Estado sostiene también que el contenido de esta norma es "propio de un régimen autocrático sin una mínima separación de poderes".

El Gobierno presentó ayer su recurso contra la ley de Transitoriedad catalana, pero el pleno se aplazó a esta mañana porque ayer era festivo en Cataluña y cualquier resolución no podía ser notificada.

La ley de Transitoriedad, pensada para articular la transición hacia la independencia en caso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre y triunfase el sí, no estará de este modo vigente en el momento en el que debería operar, pues ha quedado anulada durante cinco meses y en tanto no resuelva el alto tribunal sobre el fondo del recurso.

En la resolución de hoy, los magistrados del TC han apercibido también a los siete juristas de la Sindicatura Electoral de Cataluña, encargada del seguimiento de la convocatoria independentista del 1 de octubre.