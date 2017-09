Puigdemont pide "dejar tranquilos" a los Mossos porque su prioridad es la seguridad

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido hoy "dejar tranquilos" a los Mossos d'Esquadra en estas semanas previas al 1 de octubre y ha subrayado que su "prioridad" no es "retirar urnas", sino "velar por la seguridad de la gente".

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha convocado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a los responsables de la Guardia Civil en Cataluña y del Cuerpo Nacional de Policía, para abordar la investigación de los preparativos del 1-O.

En declaraciones a RAC 1, Puigdemont ha advertido a la Fiscalía de que los Mossos d'Esquadra "tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente", no ir en busca de las "más de 6.000 urnas escampadas por el territorio" que ha asegurado que habrá el 1-O para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Si los Mossos reciben una orden judicial para que retiren urnas del referéndum, "harán lo que deban hacer", que es "defender los derechos de la gente y velar por la seguridad de las personas", y "no se desviarán de este objetivo", ha advertido.

Puigdemont ha recalcado que los Mossos "no debe hacer política", sino limitarse a "cumplir su trabajo", y ha reiterado que organizar un referéndum "no es ningún delito".