Manolo García publicará el 6 de octubre su primer disco en directo

Manolo García publicará el 6 de octubre su primer álbum en directo "después de tropecientos años de carrera en solitario tras El Último de la Fila", según ha anunciado él mismo en una nota distribuida por su discográfica, en la que ha anticipado también el lanzamiento en 2018 de un nuevo disco de estudio.

"Siempre necesito tiempo para ir componiendo canciones nuevas y publicando discos inéditos, que normalmente es lo que más ilusión me hace", justifica el músico catalán, quien argumenta la necesidad de este trabajo ante la gran cantidad de "imágenes de todo tipo sin ningún control de calidad ni consulta a los autores sobre la conveniencia o no de su publicación" que inundan internet.

Ante ese panorama, y con tan solo un disco en vivo en el mercado correspondiente a su etapa con El Último de la Fila, García lanzará un álbum en directo "verificado" por él mismo y con "la mejor calidad posible".

"Vamos, que sin abusar, de vez en cuando, un buen disco en directo no está mal", sentencia.

En su escrito, el autor de "Pájaros de barro" anuncia además que será "alrededor de los meses de febrero o marzo" cuando publique un disco inédito "con parte del trabajo de estudio de esos meses", al que seguirá "un més después, más o menos", una nueva gira.

Previamente, en el mes de diciembre, García participará en una exposición de pintura en la sala Tat Art de Barcelona, en la que expondrá junto a la pintora Montse Clausells una selección de obras individuales y también el fruto de su reciente trabajo conjunto.

García (Barcelona, 1955) inició su carrera musical tras conseguir su primer contrato discográfico a los 25 años, formando parte sucesivamente de las bandas Los Rápidos, Los Burros y, con gran éxito de público, de El Último de La Fila junto a Quimi Portet.

Tras la disolución del dúo en 1998, inició una igualmente fecunda y exitosa trayectoria en solitario que hasta el momento ha alumbrado seis discos de estudio, desde "Arena en los bolsillos" (1998) hasta "Todo es ahora" (2014).